PSG gewann ohne Neymar französischen Supercup

Adrien Hunou brachte in der 13. Minute Rennes überraschend in Front. Doch nach einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei glich Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappe (57.) verdient aus, ehe Angel di Maria in der 73. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß die Partie für den Favoriten drehte.