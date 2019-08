Tourismus am Attersee ist jetzt Fall für Interpol

Seit Fusion im Mai gehen die Wogen bereits hoch

Eggl hat nach dem Zusammenschluss der Verbände Attersee und Attergau im Mai dieses Jahres den Chefsessel übernommen. Ihren Einstand hat sich die ehemalige Hotel-Managerin wohl anders vorgestellt. Es hagelte von Anfang an Kritik von vielen Seiten. Etwa am Zeitpunkt der Fusion und der damit verbundenen Übersiedlung mitten in der Hochsaison. „Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Wir haben aber zwei Jahre an der Fusion gearbeitet und vieles zuvor in die Wege geleitet. Im Mai wurde der Zusammenschluss auf Papier gebracht“, ärgert sich die Steinbacher Bürgermeisterin Nicole Eder über die vielen Störfeuer von außen.