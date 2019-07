Morddrohung gegen Doskozil: Steirer vor Gericht

Von der Cobra festgenommen

Aufgrund einer Rufdatenerfassung konnte der 52-Jährige als mutmaßlicher Täter ausgeforscht werden. Am 19. Juni wurde der Mann an seinem Wohnort in der Oststeiermark bei einem Cobra-Einsatz festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen gebürtigen Slowenen, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Das Motiv für seine Tat blieb unklar. Der Prozess ist für einen Tag anberaumt.