Bullen-Coach: „Bei Rapid hatten wir drei Gegner“

„Hey Erling, bei euch oben in Norwegen ist es wohl nicht so heiß!“ So in etwa hatte Salzburg-Trainer Jesse Marsch Stürmer Haaland in der Pause im Backofen Allianz-Arena verbal „gekitzelt“. Im Spaß, mit einer Brise Ernst. Aber ohne Vorwurf: Der erst seit vergangenem Sonntag 19-jährige Stürmer hatte in Hütteldorf vor Minaminos 1:0 drei Rapid-Verteidiger in Klasse-Manier aussteigen lassen, den Japaner ideal bedient. Und auch sonst, wie es von einem Wikinger eben erwartet wird, gerackert wie ein Wilder. Nach 79 Minuten war für Haaland, dem wohl besten Bullen auf dem Platz Schluss. War er platt? „Absolut“, nickte Marsch gestern im „Krone“-Gespräch.