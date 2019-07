Mückenstich beschert Steirer (39) tagelange Tortur

Die Hand gewaltig angeschwollen, der Kreislauf kollabiert, Spritzen, Cortison, Tabletten - für einen Familienvater (39) endete der Urlaub in der Steiermark mit dem Stich einer Asiatischen Tigermücke, der ihm eine Woche Krankenstand bescherte! Anlass, einen Blick in die Tierwelt zu werfen - was tut sich durch den Klimawandel? „Es kommen mehr hitzebeständige Tiere zu uns“, so Johannes Gepp vom Naturschutzbund. „Manche sind uns lästig, manche können gefährlich werden.“