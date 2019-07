SKN-Einspruch abgewiesen! Transfersperre bleibt

Aus formalen Gründen hat das Oberste Sportgericht (CAS) in Lausanne den Einspruch des Fußball-Bundesligaclubs SKN St. Pölten gegen die Transfersperre für zwei Perioden zurückgewiesen. Der Protest wurde abgelehnt, weil die FIFA nicht ausdrücklich als „beklagte Partei“ bezeichnet worden sei, teilte der SKN am Donnerstag mit. Die Sperre läuft mit Ende der aktuellen Transferzeit am 2. September ab.