Ein Baumeister übernimmt den Villacher Fasching

Die Wahl des Kanzlers war notwendig geworden, da Kuno Kunz sein Amt Ende Juni zur Verfügung stellte. „Ich bedanke mich bei Kuno für seine Arbeit. Wir wollen das Publikum begeistern und gemeinsam in eine Richtung gehen“, so Karl Glanznig in einer ersten Stellungnahme nach der Wahl.