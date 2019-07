Wiener Musikverein als Musikpodium für Welser

Pate einer Musikschule

In Oberösterreich hatte Schmidinger unter der Intendanz von Rainer Mennicken Auftragswerke, seit dem Intendantenwechsel aber findet der überwiegende Teil seiner Uraufführungen außerhalb statt. Ein oberösterreichisches Komponistenschicksal? Vielleicht. In Graz wird Helmut Schmidingers Name hoch gehandelt, sogar eine Musikschule wurde nach ihm benannt. „Das kommt im Musikland Österreich gar nicht so oft vor“, freut er sich.