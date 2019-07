Erste Testnächte für den Plabutschtunnel

Die Testläufe sind erforderlich, damit für einen eventuellen Ernstfall zu 100 Prozent gewährleistet ist, dass alle neuen Einrichtungen auch genau so funktionieren, wie sie sollen. Der Aufwand ist entsprechend groß. Vor allem bei den Lüftungstests müssen alle Lüftungsabschnitte einzeln getestet werden. Mehr als 80 Mal wird in einer Tunnelröhre dabei ein „Brand“ simuliert, auf den die neue Lüftungssteuerung innerhalb von maximal 90 Sekunden reagieren muss. Auch die Luftströmungen werden dann exakt gemessen. Zusätzlich werden die 20 neuen und die 20 bereits bestehenden Fluchtwege überprüft. Im Brandfall muss in diesen Verbindungswegen zur zweiten Tunnelröhre ein Überdruck entstehen, damit in diese kein Rauch vordringen kann.