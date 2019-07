Zu viele Lkws rollen durch die Gemeinden

Sommer-Baustellen auf A10 und B99

Diesen Sommer steht im Lungau eine Sanierungs-Offensive am Programm. Das Land investiert rund drei Millionen Euro. Besonders betroffen ist die Katschberg Bundesstraße, die zwischen St. Michael und Katschberghöhe sowie im Bereich Obertauern saniert wird. Ebenfalls wird die Hubermühlbrücke bei Tweng bis August wieder in Schuss gebracht. Auf der A10 laufen bis Ende des Jahres Sanierungs- und Lärmschutzarbeiten zwischen Zederhaus und St. Michael. Auch der Umbau des Rastplatzes Lungau sowie die Erweiterung der Mautstelle in St. Michael stehen heuer am Plan. Und die Thomataler Landesstraße L225 wird im Bereich der Ortsdurchfahrt saniert.