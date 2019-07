Auf quakende Frösche geschossen: Cobra rückte an!

Sogar die Spezialeinheit Cobra war im Anrücken, nachdem in einem Garten in Schwechat in Niederösterreich Schüsse gefallen waren. Verängstige Nachbarn alarmierten die Polizei. Am „Tatort“ fanden die Beamten dann einen verdutzten Biotopbesitzer vor. Diesen hatten laute Frösche so sehr genervt, dass er sie ins Visier nahm.