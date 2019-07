Polizei findet fast ein Kilo Gras in Fernbus

Bei der Kontrolle eines Fernbusses hat die Polizei in Passau an der deutsch-österreichischen Grenze Drogen mit einem Markwert von rund 10.000 Euro beschlagnahmt. Ein Fahrgast - ein 49-jähriger Mann, der von Amsterdam nach Bukarest unterwegs war - hatte 973 Gramm Marihuana in seinem Rucksack versteckt.