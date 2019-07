Beckenbauer in WM-Affäre nicht vernehmungsfähig

Es geht um das Verfahren zur WM 2006 in Deutschland: Untersucht werden ungeklärte Geldflüsse vom Organisationskomitee mit Franz Beckenbauer an der Spitze in Richtung des katarischen Funktionärs Mohamed bin Hammam, der eine Schlüsselrolle bei der umstrittenen Vergabe spielte. Konkret geht es um 6,7 Millionen Euro, die 2005 vom deutschen WM-Organisationskomitee über die FIFA mutmaßlich an den früheren adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus überwiesen worden sind. Exakt diese Summe war drei Jahre zuvor offenkundig in Form von Vorleistungen von Beckenbauer und Louis-Dreyfus an den früheren FIFA-Skandalfunktionär Mohamed bin Hammam nach Katar geflossen.