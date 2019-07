Alkolenker überschlug sich mit Auto in Feld

Am 16. Juli gegen 21.15 Uhr fuhr ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Steyr Land mit einem Pkw auf der L1365 Matzelsdorfer Straße im Gemeindegebiet von Wolfern in Richtung Losensteinleiten. Zwischen Oberlindach und Wickendorf kam er in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in ein Getreidefeld und überschlug sich dort mehrmals. Anschließend kam er auf dem Dach zum Liegen.