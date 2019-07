Siemens Festspielnächte

Mit dem kostenlosen Festival für jedermann ist es Siemens über die Jahre gelungen, eine einzigartige Verknüpfung von Kultur und Technik zu schaffen - ein wichtiges Anliegen für eines der führenden Technologieunternehmen Österreichs. Unter freiem Himmel und mit Blick auf die Festung Hohensalzburg bieten die Siemens Fest>Spiel>Nächte eine außergewöhnliche Atmosphäre, um die schönsten Momente der Salzburger Festspiele für jedermann erlebbar zu machen. Von 27. Juli bis 31. August 2019 werden Festspielproduktionen in modernster Audio- und Videotechnik auf einer tageslichttauglichen LED-Wall ausgestrahlt. Neben ausgewählten Stücken aus dem diesjährigen Programm der Salzburger Festspiele, wie Idomeneo oder Simon Boccanegra werden auch wieder Klassiker wie Jedermann oder Aida gespielt. An zwei Abenden können die Besucher über Social Media selbst interaktiv bestimmen, welche Produktion mit Anna Netrebko und welcher Jedermann zu sehen sein wird. Das an den Wochenenden stattfindende Kinder>Festival bietet auch den jüngsten Besuchern eine bunte Mischung aus kindgerechten Opern, Märchen und Theaterstücken.