Arnautovic-Nachfolge: Verliert Hütter Goalgetter?

Der Franzose, der in der vergangenen Saison für Hütters Frankfurter in Liga und Europa League 20 Treffer markiert hatte, soll den Engländern 40 Millionen Euro wert sein. „Es ist so, dass die Gerüchteküche, die vielleicht keine mehr ist, brodelt“, sagte Hütter zu einem möglichen Weggang des Angreifers der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.