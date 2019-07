Großstädten steht drastische Erhitzung bevor

In London wird es bis 2050 heiß wie in Madrid

In europäischen Metropolen werden die Sommer um 3,5 Grad wärmer, die Temperaturen im Winter steigen um 4,7 Grad. London wird demnach Verhältnisse bekommen wie heute Madrid, das Klima in Paris wird den heute im australischen Canberra herrschenden Bedingungen entsprechen, berichten die ETH-Forscher.