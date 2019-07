Lady Gaga bringt ihre erste Beauty-Linie heraus

Das Ergebnis: ihre Bühnenfigur Lady Gaga, so die 33-Jährige weiter. „Damals erfand ich Lady Gaga. Ich fand den Superhelden in mir, indem ich in den Spiegel schaute und sah, wer ich sein wollte. Manchmal kommt die Schönheit nicht einfach von innen heraus. Aber ich bin so dankbar, dass Make-up den Mut in mir weckte, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn habe.“