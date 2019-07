Streisand deutet Romanze mit Prinz Charles an

1974 lernten sich Barbra Streisand und Prinz Charles am Set des Films „Funny Lady“ kennen, 20 Jahre später trafen sie sich erneut. Damals gab die Diva ein Charity-Konzert im Wembley Stadion, der Prince of Wales war längst von Prinzessin Diana getrennt, jedoch schon mit Camilla Parker Bowles liiert. Trotzdem gab es Gerüchte, Charles habe sich in Streisand verschaut, habe bei seinem USA-Besuch im gleichen Jahr sogar versucht, mit ihr anzubandeln und sie später sogar zu einem privaten Dinner eingeladen.