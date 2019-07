WEGA stürmt Grundstück, um Kind (10) zu „befreien“

„Wie in einem Actionfilm"

Und weil B. als Sportschütze tatsächlich (legal) Waffen besitzt, rückte - wie in solchen Fällen üblich - die schwer bewaffnete Eliteeinheit an. Was sich Minuten später in der beschaulichen Wohnsiedlung abspielte, „war wie in einem Actionfilm“, ist auch Nachbar Reinhard Förster entsetzt: „Wir lagen auf der Gartenliege, als meine Frau sagte, ,da spielt wer mit einem Laserpointer‘ - dabei waren die Zielvorrichtungen der Gewehre auf uns gerichtet.“ Plötzlich waren die Gassen und Gärten in der Umgebung voller vermummter Polizisten, über dem Grätzel kreiste ein Hubschrauber.