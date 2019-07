Wind-Pech? Bizarrer Punkt bei den Wimbledon-Damen

Ein seltsamer Schlag beim Doppel-Turnier der Frauen in Wimbledon geht um die Welt: Die Lettin Jelena Ostapenko wurde beim Aufschlag vom starken Wind gestört und servierte so mit fast voller Kraft auf den Körper der Französin Alize Cornet. Das Kuriose dabei: Der Referee des Spieles gab ihr den Punkt. Der ominöse Punkt war noch dazu im dritten entscheidenden Satz, bei 4:3, 40:40. Cornet und Petra Martic (CRO) konnten am Ende doch noch das Ruder herumreißen und gewannen 4:6, 6:4, 6:3 gegen Ostapenko und Veronika Kudmetowa (RUS).