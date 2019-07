Weitere 10 Millionen Euro Mehrkosten am Kofel?

Wird Bahnbau letztlich zu einem Kriminalfall?

Und will die Stadt - wie den Bürgern ursprünglich versprochen - das Gesamtpaket inklusive Neugestaltung Talstation umsetzen, kann sie in Summe 10 Millionen Euro lockermachen. Inklusive Ankauf des Skibergs würden sich die Kosten damit auf rund 85 Millionen Euro erhöhen! Für Dienstag kündigt die Opposition aus Alternative Liste Innsbruck, NEOS, Liste Fritz und Gerechtes Innsbruck das Platzen einer „Polit-Bombe“ in Form des 300-seitigen Kontrollamts-Berichts an. „Sollte BM Willi nicht die Staatsanwaltschaft einschalten, werden wir es tun“, so GR Gerald Depaoli.