Mercedes-Chef Wolff: Ferrari hat den besten Motor

„Wir verlieren auf den Geraden“

„Wir verlieren auf den Geraden“, stellt er weiter fest. „Ferrari hat aber auch in Sachen Kurvengeschwindigkeiten gute Arbeit geleistet. Ihre Performance in schnellen Kurven sieht gut aus.“ Warum hat Ferrari weniger Probleme mit der Kühlung? „Wir haben unser Auto so konzipiert, dass wir mit der Kühlung am Limit sind. Wenn dann die zwei Faktoren Höhenlage und Hitze zusammenkommen, müssen wir mehr aufmachen als uns lieb ist.“