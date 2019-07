Heidi Horten: Museum für ihre Sammlung in Wien

Husslein-Arco wird Direktorin

Direktorin des Horten-Museums wird Ex-Belvedere-Chefin Agnes Husslein-Arco werden. „Es gibt in Wien und auch in Österreich wenige Privatsammlungen, die öffentlich zugänglich gemacht werden. Damit ist das Engagement Heidi Goëss-Hortens noch höher zu bewerten“, so Husslein am Freitag. „Zudem setzt sie hier auch als Frau und Museumsgründerin ein Signal in einer vielfach männlich dominierten Sammlerwelt.“ Husslein-Arco war bereits bisher als Beraterin der Kunstsammlerin tätig und kuratierte die „Wow“-Ausstellung im Leopold Museum, die im vergangenen Jahr für einen Besucherrekord sorgte. Weitere Details zu ihrem neuen Engagement wollte sie nicht preisgeben.