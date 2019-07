Feinste Gaumenfreuden im Römerdorf Wagna

Von Freitag bis Sonntag macht die „Streetfood Market Austria Tour“ im Römerdorf Wagna Station. Mehr als 30 Aussteller mit mehr als 200 internationalen Gerichten lassen keinen Gast hungrig heimgehen, feinste Gaumenfreuden sind dabei garantiert. Geöffnet hat der Markt am Freitag von 12 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen finden Sie unter www.streetfoodmarket.at. Wir wünschen schon jetzt Mahlzeit!