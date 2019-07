Bei Zoki „piepst“ es auf der Suche nach Soldaten

„Ich bin genau der, den sie brauchen.“ Dienstagabend auf der Terrasse des Rapid-Hotels in Bad Zell. Plötzlich stand ein kräftiger Mann, Ende 20, vor Zoki Barisic, bot sich als Spieler an. „Ich dachte zuerst, das ist ,Versteckte Kamera‘“, war der grün-weiße Sportchef baff. „Aber der meinte das ernst, weil er angeblich mal wo in der dritten Liga gespielt hat."