Stadtentwicklung mit Clownsnase

Weltraum, Pinguine und Zirkuskünstler

Aus Graz sind Das Planetenparty Prinzip mit seinem „Space-Maze-Game“, das Theater Asou mit der Fortsetzung seines prämierten Pinguin-Stücks und Follow the Rabbit mit einem Ausblick auf seine nächstjährige Produktion „Swampphony in Blue“ mit von der Partie. Dazu gibt es ein Wiedersehen mit Mumoyo, Adrian Svarzstein, La Fanfare Jo Bithume, Gravity & Other Myths, Circus Ronaldo und anderen mehr.