Dieser Extrem-Juni macht sogar Experten sprachlos

Sogar die Rekorde, die bereits am 27. Juni in der Steiermark und in Tirol aufgestellt wurden - zur Erinnerung: 37,2 Grad in Graz und 37,5 Grad in Innsbruck -, muss man mittlerweile wieder von der Hitze-Liste streichen, wie der Experte am Sonntagabend berichtet. „Die aufgestellten Monatsrekorde sind bereits wieder Geschichte: In der Steiermark kletterten die Temperaturen in Mooslandl/Hieflau auf einen neuen Bundesland-Monatsrekord von 37,3 Grad.“