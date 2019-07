So fahren Sie sorglos in den Urlaub

Hunde gehören während des Urlaubs in eine Pension oder in eine tierliebe Familie, die sich zuverlässig um den Vierbeiner kümmert. Für kleinere Haustiere (z.B. Fische) gibt es automatische Fütterungssysteme. Diese lassen sich einfach befüllen und mithilfe eines Timers regeln. Die Fische bekommen so während ihrer Abwesenheit zuverlässig regelmäßig Futter.