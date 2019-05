Nicht nur für Ibiza: Die besten Überwachungs-Cams

Wann ist das private Überwachen legal und wann nicht?

Generell gilt: Überwachen fremden Eigentums ist unzulässig. Auch das Filmen von öffentlichen Plätzen oder fremden Personen, die sich durch die Überwachung eventuell belästigt fühlen, ist verboten. Bringen Sie eine Überwachungskamera daher nur so an, dass Sie stets nur Ihr eigenes Territorium aufnehmen. Zudem sollten Sie ein berechtigstes Interesse, also einen Grund für das Filmen, angeben. In diesem Fall dient die Überwachung dem Schutz des Eigentums.