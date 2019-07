Haare vor oder nach dem Urlaub färben?

Haare nass machen

Der wichtigste Tipp im Urlaub - Haare nass machen! Bevor man in den Pool oder ins Meer hüpft, sollte man die Haare mit Süßwasser nass machen. Somit kann in das bereits nasse Haar nicht mehr so viel Chlor oder Salz eindringen. Nach dem Baden das Haar gut ausspülen. Gerade nach dem Baden im Meer ist es sehr wichtig, da das Meereswasser sonst verdampft und die Salzkristalle im Haar und an der Haaroberfläche bleiben, wodurch das Haar schneller ausbleicht. Durch das Salz wird dem Haar und der Kopfhaut auch Fett und Feuchtigkeit entzogen. Ergebnis - spröde und trockene Haare.