Vier Verletzte bei Frontalcrash in Niedernsill

Beim Abbiegen übersah gestern Abend eine 55-Jährige aus Stuhlfelden das entgegenkommende Auto einer 52-jährigen Frau aus Uttendorf. Die beiden Fahrzeuge krachten frontal ineinander. Durch den Zusammenstoß wurden die Lenkerinnen und zwei Beifahrer leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht.