Die neue Hofer-Zentrale ist in Planung

Letzteres wurde bereits in die Wege geleitet: Ein um 536 Quadratmeter größeres Grundstück auf der anderen Seite der Innsbrucker-Bundesstraße soll stattdessen in die Deklaration „geschützte Grünfläche“ aufgenommen werden. Der Amtsbericht zu Umwidmung und Bebauungsplan ging gestern an die Gemeinderäte und wird morgen im Planungsausschuss behandelt. Die zuständige Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) rechnet durch den Ausbau der Zentrale mit einer Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandorts: „Wie man sieht, schließen sich Grünlandschutz, aktive Wirtschaftspolitik und Stadtentwicklung nicht aus.“ Auch Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) spricht von der Ansiedelung eines „wichtigen Leitbetriebs“ sowie der „Stärkung des Wirtschaftsstandorts“.