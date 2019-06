678 Alko-Tests beim Ötztaler Mopedmarathon

Im Fazit betont die Polizei, dass die rund 2500 Teilnehmer am Ötztaler Mopedmarathon am Samstag zum Großteil ordnungsgemäß unterwegs waren und sich an die Verkehrsregeln gehalten haben. Dennoch wurde so manche Übertretung festgestellt. Während sich die Zahl der Alko-Lenker in Grenzen hält, trugen mehrere keinen ordnungsgemäßen Schutzhelm.