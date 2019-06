Mitten im Turnier! Alves gibt PSG-Abschied bekannt

Außenverteidiger Dani Alves und Paris Saint-Germain gehen in Zukunft getrennte Wege. Wenige Stunden nach seinem Treffer beim 5:0-Erfolg Brasiliens über Peru bei der Copa America machte der 36-Jährige Titelhamster am Sonntag öffentlich, seinen Vertrag in Frankreich nicht zu verlängern. Bezüglich seiner Zukunft hielt er sich aber bedeckt.