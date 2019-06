Aggressiver Freigänger spuckt Polizist ins Gesicht

In einer Pflegeeinrichtung in Wien-Donaustadt hat sich ein betrunkener Haftfreigänger am Samstagnachmittag eine heftige Auseinandersetzung mit der Polizei geliefert. Laut Polizeisprecher Harald Sörös hatten Betreuer der Einrichtung die Exekutive gerufen, weil der 25-jährige Freigänger, der von einem Betreuten mitgenommen worden war, das Pflegepersonal lautstark beschimpfte und sich nicht mäßigte.