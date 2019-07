Immer loyal? - „Captain America: Ein Neuanfang“

Es ist 1941 als die beiden Söhne jüdischer Einwanderer - Jack Kirby und Joe Simon - einen Charakter erschaffen, der für all das Gute in der Welt eintreten soll, das es so nicht mehr zu geben scheint. „Captain America“ wird geboren. Zu Beginn wird der schlaksige, junge Mann viel als Propagandafigur im Kampf gegen den Nationalsozialismus eingesetzt. Das Ganze natürlich erst nachdem er mithilfe des „Supersoldatenserums“ (genauer gesagt dem Infinity-Formula-Serum) zu seinem muskulösen Selbst wird. In den Jahren danach änderten sich stellenweise seine Feinde, so kommen andere Kriegsgegner hinzu, aber Captain steht immer für das Gute ein. Für den „American Way of Life“. In aktuelleren Comics bringen immer mehr Autoren Sozialkritik in die Geschichten rund um Steve Rogers. So setzt er sich gegen Umweltverschmutzung ein, geht gegen den alt-right-wing in Amerika vor und rebelliert sehr oft gegen Regeln, wenn diese gegen Menschen gelten.



„Aber wenn man so fest an etwas glaubt, vergisst man leicht, dass nicht jeder so denkt wie man selbst“

Charakter wie „Superman“ und „Captain America“ sind anspruchsvolles Material für Autoren. Diese Superhelden sind zutiefst gut, loyal, ehrlich. Meistens haben sie auch ein großes Set an Superkräften. Was also kann man Ihnen in den Weg werfen? Ein beliebtes Stilmittel in der Comic-Welt sind hierfür Doppelgänger. Ein verzerrter Spiegel des Guten. Manchmal verloren geglaubte Zwillinge, dann wieder Leute aus Parallel-Dimensionen. Gelegentlich streut man dann noch etwas Gehirnwäsche dazu.