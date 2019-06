Viele Stars fehlen beim ersten „Marsch-Befehl“

Montag geht’s für Meister Salzburg mit der Vorbereitung los – und der neue Trainer kann es kaum mehr erwarten: Jesse Marsch „scharrt“ schon in den Startlöchern. Jedoch muss der Amerikaner vor der ersten Champions-League-Saison noch länger warten, bis er alle Mann an Bord hat. Wer fehlt und was Grödig-Kapitän Lukas Schubert über den neuen Coach weiß.