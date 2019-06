Stadttheater-Intendant wechselt in die Schweiz

Wie er heute, Donnerstag, in Bern bekannt gegeben hat, wechselt der Intendant des Klagenfurter Stadttheaters, Florian Scholz, vorzeitig mit Ende August 2020, als Intendant ans Konzert Theater Bern in die Schweiz. Regulär würde sein Vertrag am Stadttheater ein Jahr länger, bis Ende August 2021, laufen.