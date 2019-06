„Brightburn“: Wenn Superman ein Satansbraten wäre

Superhelden als Horrorfilm

So faszinierend die Idee eines bösen Supermans auch ist, bleibt „Brightburn“ am Ende nicht mehr als ein oberflächlich subversiver, aber im Grunde genommen simpel gestrickter Horrorfilm. Eine moderne „Omen“-Coverversion, in der die religiösen Elemente mit Superhelden-Mythologie ersetzt wurden. Mit zunehmend drastischeren Horror-Szenen hält Regisseur David Yarovesky (Kurzfilm „Guardians of the Galaxy: Inferno“) den Zuschauer in einer Schockstarre gefangen und lässt ihn Zeuge davon werden, wie sich Brandon dank seiner neu entdeckten Superkräfte sadistisch, brutal und ohne einen Funken Empathie seiner Mitmenschen entledigt.