SO sieht das Klub-Fazit zur Bundesliga-Reform aus!

Dort gibt es jeweils noch zehn Runden zu absolvieren und danach ein gruppenübergreifendes Play-off, in dem der letzte Europacup-Teilnehmer ermittelt wird. An der Punkteteilung hatte sich große Kritik entzündet. In den Raum geworfen wurde von Bundesliga-Trainern und Klub-Verantwortlichen unter anderem, dass die in der ersten Phase der Meisterschaft gesammelten Punkte weniger wert seien, die Fairness dadurch verloren ginge. Es käme zudem rasch zu großem Druck, der sich auf die Dauer der Trainer-Engagements sowie das Spielniveau negativ auswirkte. Die Bundesliga konterte die Vorwürfe, verwies auf die höhere Spannung und leicht gestiegene Zuschauerzahlen.