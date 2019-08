Serien, die aus absurden Gründen abgesetzt wurden

Als sich Ellen DeGeneres und somit auch ihre Rolle in der Serie „Ellen“ als homosexuell outeten, hatte das große Auswirkungen auf die Sitcom. In Staffel fünf schaltete der Sender ABC eine Warnung, es gebe explizite Inhalte in der Show zu sehen. Die Zuschauerzahlen sanken daraufhin und für „Ellen“ war nach der Staffel endgültig Schluss. DeGeneres‘ Karriere hat das Outing dennoch nicht geschadet: Mittlerweile hat die 61-Jährige eine der beliebtesten Talkshows der USA, in der sich Stars wie Jennifer Aniston, Jennifer Lopez und Co. die Klinke in die Hand geben.