Obamas urlauben mit den Clooneys am Comer See

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama, der am Freitag mit seiner Familie zu einem einwöchigen Urlaubsaufenthalt in Südfrankreich eingetroffen ist, wird zu einem Kurzurlaub in der Villa des US-Schauspielers George Clooney am Comer See erwartet. Obama, seine Frau Michelle und deren Töchter Sasha und Malia werden am Freitag in Como eintreffen, wo bereits Sicherheitsvorkehrungen geplant sind.