Spital in Thailand stellt mumifizierten Mörder aus

Ein besonders grusliges Exponat können Besucher und Patienten in einem thailändischen Krankenhaus bestaunen: In der Siriraj-Klinik findet man seit Jahrzehnten die einbalsamierte Leiche eines Mörders im angeschlossenen Museum. Obwohl mehr als 17.000 Menschen in einer Petition forderten, das schaurige Ausstellungsstück aus dem Krankenhaus zu entfernen, bleibt der hingerichtete Chinese Si Quey vorerst an seinem angestammten Platz.