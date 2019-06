Sommer, Sonne & Sixpack-Alarm

Jérôme Onguéné sonnte sich in Marbella, ehe er kommende Woche - wie Diadie Samassekou und Sekou Koita - am Afrika-Cup teilnimmt. Keinen Urlaub hat vorerst auch Xaver Schlager. Der peilt mit dem ÖFB die Olympia-Quali bei der U21-Europameisterschaft an.