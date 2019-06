Euro-Cup-Abschluss: Österreich unterliegt Schweden

Österreich startete gut in das letzte Bewerbsspiel vor der Heim-EM. Nach acht Minuten lag die ÖHB-Auswahl 6:4 vorne, vermochte dieses Tempo aber nicht zu halten. Trotz des starken Rückhalts in Person von Tormann Thomas Bauer steigerten die Schweden die Effizienz und bestraften die Fehler der Österreicher in der Vorwärtsbewegung gnadenlos. Den von Nikola Bilyk angeführten Gästen fehlte bei einigen Würfen aber auch das Glück. Zur Pause lagen die Schweden 18:15 vorne.