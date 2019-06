Hungertod: Jetzt klagt der Vater an!

Nach der unfassbaren Tragödie rund um eine Mutter und ihre beiden Töchter wagt sich jetzt der Vater der Zwillinge in die Öffentlichkeit. Wie berichtet, wurden die Leichen der Frauen vor knapp einem Monat in einer Gemeindebau-Wohnung in Wien-Floridsdorf entdeckt. Hätte die Katastrophe verhindert werden können?