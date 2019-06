Mindestsicherung: Jetzt kommen externe Kontrollore

„Das Kontrollorgan hat in seinem Bericht zahlreiche Missstände festgestellt, ohne deren gründliche Aufarbeitung nicht zur Tagesordnung übergegangen werden kann“, begründen die Freiheitlichen ihren heutigen Frühstart in den Wahlkampf. Es geht um 450 Millionen Euro an Steuergeld, die in den vergangenen Jahren in die Mindestsicherung geflossen sind.