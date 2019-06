Hochwasser im Inn: Lage bleibt „angespannt“

Ganze Felder unter Wasser

Die beträchtlichen Wassermengen hatten im Tiroler Unterland bereits am späten Dienstagnachmittag zu Problemen geführt. Ganze Felder standen unter Wasser. In einem Ortsteil der Gemeinde Münster etwa wurde ein Acker neben der Bahnstrecke überflutet. Lokale Überflutungen gab es auch in Kramsach, Rattenberg und Reith im Alpbachtal. Einige Brücken wurden gesperrt, etwa Fußgängerbrücken in der Landeshauptstadt oder die Steinbrücke in Schwaz. In Terfens wurde u.a. eine Hochwasserwand aufgestellt, um sich gegen Überflutungen zu wappnen. Und einige Florianijünger bereiten für den Ernstfall Sandsäcke vor.