Von Süden strömen aktuell labil geschichtete und heiße Luftmassen in die Steiermark. “Nach einem ruhigen Vormittag werden am Nachmittag mit Schwerpunkt im südlichen Bergland (beginnend wohl im Oberen Murtal) Gewitter entstehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Gewitter in weitere Folge nach Osten und Süden vorarbeiten“, so die Experten der ZAMG in ihrer Vorwarnung, die der LFV Steiermark via Facebook verbreitet.